В Госдепе заявили о непричастности к атаке на Крымский мост

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это совершенно не соответствует действительности», — подчеркнул Миллер.

Ранее депутат от Крыма Ивлев обвинил США в теракте на Крымском мосту.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь с 17 на 18 июля.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

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