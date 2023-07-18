СМИ: прекращение зерновой сделки не приведет к кризису

Прекращение действия зерновой сделки не приведет к продовольственному кризису и повышению цен на зерновые, так как Россия поставляет на рынок достаточное количество по сниженным ценам. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что российские поставки по сниженным ценам способствуют снижению общемировых цен, а прогноз «продовольственного апокалипсиса» является ошибочным.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта 2023 года. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба сказал, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.