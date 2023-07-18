Вице-премьер РФ заявил о возведении вспомогательного моста для Крымского

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что возведение вспомогательного моста, необходимого для ремонта Крымского (моста), займет два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его построим», — сказал вице-премьер.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».