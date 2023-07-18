Депутат рассказал, какие дроны применяли для атаки на Крымский мост

Полупогружные дроны вероятнее всего применялись для того, чтобы атаковать Крымский мост. Об этом НСН сказал заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Есть дроны, которые могут двигаться в толще воды, на глубине. Они незаметны, но скорость их движения намного меньше. И технологии создания таких дронов сложные, Украина ими сегодня не обладает. Не исключено, что ей их передали, в том числе страны НАТО, например, Турция. И третий тип — полупогружные дроны, который, скорее всего, и был применен. Большая часть их корпуса скрыта под водой, на воде остается небольшая часть, обычно это система управления и радары», — сказал Спиридонов.

По его словам, эти беспилотники могут быть незаметными. Особенно трудно их обнаружить в ночное время, отметил депутат.

До этого Спиридонов говорил, что дроны для атаки моста могли запустить из портов Украины или из гражданского судна, которое шло из порта Одессы. Кроме того, он предположил, что судно могло выйти с территории другого государства, например, из Грузии, или беспилотник запустили с подводной лодки.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке мер по повышению безопасности Крымского моста.