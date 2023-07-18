Журналист Эндрю Басевич в статье для американского журнала The American Conservative написал, что американские власти используют Украину как плацдарм для достижения гегемонии.

«Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное», — заявил он.

По мнению колумниста, Соединенные Штаты используют ситуацию на Украине как способ для достижения утраченного мирового господства.

«Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений США к мировому первенству», — пишет Басевич.

Он считает, что США намерены стать единственной сверхдержавой, при этом замалчивая факторы, свидетельствующие о возникновении многополярного мира.

«Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США начнут оказывать влияние на многие тысячи миль от Европы», — заключается в материале.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на глобальной арене в данный период происходят фундаментальные изменения и все большее количество стран придерживаются собственного независимого пути развития.

Ранее обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи сообщили, что Запад обеспокоен из-за поддержки Путина со стороны развивающихся стран, поскольку он осудил продвигаемую США внешнюю политику.