Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии Сийярто: условия для переговоров по Украине ухудшаются

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что нужны срочные переговоры по Украине из-за ухудшения условий по ним

close
100%
AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение о необходимости немедленного начала мирных переговоров между участниками конфликта на Украине и всеми заинтересованными сторонами. В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Украине он подчеркнул, что с каждым днем условия для таких переговоров становятся все хуже. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы венгерского МИД, разрешение конфликта не может быть достигнуто на поле боя, а должно быть достигнуто за столом переговоров. Он отметил, что хотя условия и обстоятельства для мирного урегулирования пока не сложились, условия для дипломатического урегулирования конфликта ухудшаются с каждым днем. В связи с этим Сийярто подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры о мире на Украине.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры по деэскалации на Украине. При этом она считает, что поставки оружия на Украину никак не мешают проводить переговоры о мире — с точки зрения Бербок, эти процессы якобы не взаимосвязаны и идут параллельно.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях