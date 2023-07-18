Глава МИД Венгрии Сийярто: условия для переговоров по Украине ухудшаются

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение о необходимости немедленного начала мирных переговоров между участниками конфликта на Украине и всеми заинтересованными сторонами. В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Украине он подчеркнул, что с каждым днем условия для таких переговоров становятся все хуже. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы венгерского МИД, разрешение конфликта не может быть достигнуто на поле боя, а должно быть достигнуто за столом переговоров. Он отметил, что хотя условия и обстоятельства для мирного урегулирования пока не сложились, условия для дипломатического урегулирования конфликта ухудшаются с каждым днем. В связи с этим Сийярто подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры о мире на Украине.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры по деэскалации на Украине. При этом она считает, что поставки оружия на Украину никак не мешают проводить переговоры о мире — с точки зрения Бербок, эти процессы якобы не взаимосвязаны и идут параллельно.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.