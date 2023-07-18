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В Вашингтоне подтвердили, что вице-президент Тайваня посетит США

Блинкен подтвердил намерение вице-президента Тайваня Лай Циндэ посетить США

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Annabelle Chih/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что вице-президент Тайваня и председатель правящей на острове Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ посетит Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, американские власти ожидают, что тайваньский политик проследует транзитом через территорию США на инаугурацию президента Парагвая Сантьяго Пеньи.

Выступая перед журналистами в Госдепартаменте, Блинкен заявил, что Вашингтон привержен сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что США не имеют желания менять статус-кво в проливе и ожидают такой же политики и от других сторон. Госсекретарь отметил, что Вашингтон ожидает, что все «заинтересованные стороны» будут решать свои разногласия исключительно мирным путем.

Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сделал заявление о том, что Американские власти и их союзники должны ускорить поставки оружия на Тайвань для повышения его обороноспособности.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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