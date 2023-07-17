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Путин поручил ограничить распространение ксенофобных материалов

Путин поручил ограничить распространение материалов, унижающих людей из-за национальности

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по ограничению распространения материалов, в которых содержится унижение или дискриминация человеческого достоинства по национальному признаку. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также поручено представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере. Ответственными за выполнение поручения к 1 сентября 2023 года названы генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Данное поручение было утверждено по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 19 мая 2023 года.

Также президент поручил разъяснить учащимся высших учебных заведений и школ цели СВО.

До этого ФСБ показала видео задержания крымчанина, призывавшего к убийству по национальности.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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