Президент Нагорного Карабаха объявил сидячую забастовку

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку на центральной площади в Степанакерте, сообщает ТАСС.

«Я вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана», — заявил он.

Ранее МИД Азербайджана выразил недоумение в ответ на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор.

В Баку отметили, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД РФ недопустимыми. До этого внешнеполитическое ведомство России выступило с призывом к Азербайджану и Армении срочно принять меры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.