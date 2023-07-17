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Макрон произведет перестановки в правительстве

BFMTV: Макрон произведет перестановки в правительстве Франции, Борн сохранит свой пост

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон произведет перестановки в правительстве, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Премьер-министр страны Элизабет Борн сохранит свой пост, отмечает телеканал.

Французский лидер объявит об изменениях в составе кабмина до конца текущей недели.

Ранее Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

По мнению главы Франции, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада «во имя международного права».

Макрон указал, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на €14 млрд, добавив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад. Он также призвал уважать стремление Украины присоединиться к НАТО. По его словам, в рамках саммита были приняты меры, позволяющие «открыть самый прямой путь».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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