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Депутат Толмачев связал теракт на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ

Депутат Госдумы Толмачев: теракт на Крымском мосту связан с провалом контрнаступления ВСУ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Теракт на Крымском мосту связан с провальными попытками контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение в беседе с Life выразил депутат Государственной думы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что чем больше у Киева будет неудач на поле боя, тем более частыми будут подобные провокации.

«Украинская хунта пиарила свое контрнаступление с начала года, но до сих пор они не просто не продвинулись ни на одном из направлений, они отступают. Чем дальше мы будем идти, чем больше земли освободим, тем больше будет таких провокаций, жертвами которых становятся простые люди», — высказался парламентарий.

Он добавил, что руководству Украины безразличны жертвы среди мирных людей, причем это подтверждают не только представители националистических формирований, но и руководство украинской разведки.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один — просел. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие именно дроны могли атаковать Крымский мост.

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