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В ООН прокомментировали возможность возобновления зерновой сделки без РФ

Чиновник ООН заявил, что возобновление зерновой сделки без РФ потребует новых переговоров

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Lucio Tavora/Global Look Press

В ООН сообщили, что для возобновления зерновой сделки без участия РФ потребуются дополнительные переговоры заинтересованных сторон. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о возможном экспорте зерна с Украины по Черному морю без одобрения РФ.

По словам неназванного дипломата ООН, возможность прекращения действия соглашения одной из сторон «зерновой сделки» закреплена в тексте соответствующего соглашения в пункте H.

«Любая другая инициатива должна быть предметом переговоров между сторонами, которые хотят их вести», — подчеркнул международный чиновник.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

16 июля миссия России в ООН назвала окончательным решение по зерновой сделке. 17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд .

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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