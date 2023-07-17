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Британия упростила визовые правила для работников ряда специальностей

Британия упростила визовые правила для работников строительной области

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британское правительство проинформировало, что власти внесли несколько специальностей строительной области в список профессий, в которых страна испытывает нехватку, и упростила правила въезда для соответствующих категорий работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение кабмина страны.

В соответствии с документом, в список вошли каменщики, каменотесы, кровельщики, плотники, столяры и штукатуры.

Согласно данным кабмина Великобритании, к этим специальностям предъявляют более низкие требования по заработной плате, а также для них снижена сумма визовых сборов.

До этого стало известно, что кабинет министров Финляндии продлил действие ограничений для россиян на въезд и выдачу туристических виз на неопределенный срок. Данное решение было принято для создания необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости, а также транзитных перевозок через республику в другие страны Шенгенской зоны.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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