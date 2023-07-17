Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна цель похищения анализов Саакашвили польским врачом

«Вивамеди»: польский врач похитил анализы Саакашвили для собственного исследования

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Гендиректор тбилисской клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе назвала цель похищения анализов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили польским нейрохирургом Артуром Заачинским. По ее словам, которые приводит газета «Взгляд», врач хотел провести исследование в собственной лаборатории.

«Мы не должны смеяться над этим, так как неясно, какой был замысел. Врач настаивал на проведении исследований в его собственной лаборатории в Польше», — отметила Надирадзе.

Она добавила, что польские врачи «остались довольны ситуацией в клинике и лечением Саакашвили».

До этого министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), что польский врач лично подтвердил, что спрятал биоматериал Саакашвили в обуви.

Представитель посольства Польши в Грузии Мариуш Питр Жак при этом заявил, что ему неизвестно, почему Заачинский решил тайно вывезти анализы Саакашвили.

Ранее в Грузии отреагировали на предложение Украины помиловать Саакашвили.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях