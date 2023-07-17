Стала известна цель похищения анализов Саакашвили польским врачом

Гендиректор тбилисской клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе назвала цель похищения анализов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили польским нейрохирургом Артуром Заачинским. По ее словам, которые приводит газета «Взгляд», врач хотел провести исследование в собственной лаборатории.

«Мы не должны смеяться над этим, так как неясно, какой был замысел. Врач настаивал на проведении исследований в его собственной лаборатории в Польше», — отметила Надирадзе.

Она добавила, что польские врачи «остались довольны ситуацией в клинике и лечением Саакашвили».

До этого министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), что польский врач лично подтвердил, что спрятал биоматериал Саакашвили в обуви.

Представитель посольства Польши в Грузии Мариуш Питр Жак при этом заявил, что ему неизвестно, почему Заачинский решил тайно вывезти анализы Саакашвили.

Ранее в Грузии отреагировали на предложение Украины помиловать Саакашвили.