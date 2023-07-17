Экономист раскрыл планы США прекратить поддержку Европы

США уйдут из Европы, оставив разрушенную экономику и русофобские настроения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин. Вместо этого, по его словам, американцы начнут «захват» Юго-Восточной Азии. Эксперт подчеркнул, что в противном случае Соединенные Штаты потеряют статус «главной мировой державы».

«Если США до весны 24-го года не начнут операцию по захвату Юго-Восточной Азии, то они безнадежно проиграют, ситуация станет необратимой с точки зрения контроля Китая над эти регионом, после чего США потеряют не только статус главной мировой державы — они его уже потеряли почти, — но и вообще выпадут из числа мировых держав в течение 20-25 лет», — отметил Хазин.

Он добавил, что Европа сильно пострадает с экономической точки зрения, поскольку рынки будут потеряны. США при этом перестанут поддерживать евро кредитами Федеральной резервной системы, заключил экономист.

Тем временем в Европе выразили опасение, что решения о закупках в оборонной отрасли в пользу США могут свести на нет европейские планы по укреплению своей промышленной базы. Об этом сообщила газета Financial Times.

Ранее президент Болгарии Румен Радев высказался о лидерах ЕС в контексте конфликта на Украине.