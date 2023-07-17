Генсек ООН назвал число близких к дефолту стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что более 50 стран находятся в стадии дефолта или близки к нему. Об этом он сообщил во время выступления на форуме Целей устойчивого развития (ЦУР), передает Reuters.

При этом у них нет какой-либо перспективы снизить долговую нагрузку в обозримом будущем, отметил он.

Гутерриш отметил, что объем средств, которых не хватает фонду ЦУР, с начала пандемии коронавируса вырос на $2,5 трлн и достиг $4,2 трлн.

Ранее сообщалось, что бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства.

По информации ООН, за год страны с низким доходом, к которым относятся Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили по сделке 822 тыс. тонн из более 33 млн.

Всего за все время действия зерновой сделки порты Украины покинули 1003 судна с зерном, что составляет свыше 32,8 млн тонн грузов. Также отмечается, что с 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.