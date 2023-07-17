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Володина позвали в Китай

Глава СРЗП Миронов: глава парламента КНР Чжао пригласил спикера Госдумы Володина в Китай

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов после встречи со спикером китайского парламента (Всекитайского собрания народных представителей — ВСНП) Чжао Лэцзи сообщил журналистам, что председатель ВСНП пригласил в Китай российского коллегу, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Межпарламентское сотрудничество успешно развивается и будет развиваться, потому что оно очень нужно. Чжао Лэцзи много об этом сегодня говорил», — заявил политик.

Сейчас Миронов и делегация СРЗП находятся в Китае на X форуме по поддержке малых и средних предприятий двух стран.

По словам политика, результатом сотрудничества между его партией и Коммунистической партией Китая стало создание двух совместных российско-китайских предприятий на территории КНР и РФ.

До этого в Кремле заявили, что отношения РФ и Китая создают стабильность и не направлены против третьих стран и каких-либо альянсов.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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