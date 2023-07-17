США объявят о выделении новой гумпомощи Украине

Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита в Киев 17 июля объявит о выделении гуманитарной помощи украинским властям. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Глава USAID Саманта Пауэр намерена объявить о более чем $500 млн гуманитарной помощи Украине в понедельник во время визита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления о новом валютном транше поддержка Украины со стороны США превысит $2,6 млрд с начала конфликта.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия ужесточит с 2024 года условия финансовой помощи киевским властям. Транш в €50 млрд на следующие четыре года будет выделяться только на конкретные инвестиционные планы реформ и инвестиций, в том числе, необходимые для вхождения Украины в ЕС.

Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме «секретно». Это 100 единиц бронетехники из арсенала правоохранителей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.