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Посольство России отреагировало на новые британские санкции

Посольство РФ назвало «юридически ничтожным» решение Британии расширить санкции

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Global Look Press

Российское диппредставительство в Великобритании назвало решение Лондона расширить антироссийские санкции «юридически ничтожным». Об этом сообщает ТАСС.

«Решение британского правительства от 17 июля сего года подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Великобритании приняли решение ввести санкции в отношении министров культуры и просвещения РФ Ольги Любимовой и Сергея Кравцова. Утверждается, что очередные санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает российские власти. Под указанные ограничения Лондона попали не только Кравцов и Любимова, но и другие российские публичные деятели. Среди них журналист Антон Красовский.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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