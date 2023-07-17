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Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю

Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю как дипломатическая победа

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Umit Bektas/Reuters

Черноморская зерновая инициатива вошла в историю как дипломатическая победа, она препятствовала продовольственному кризису в мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара до последнего момента предпринимала усилия по продлению сделки.

«Эта инициатива, которой скоро исполнился бы год, с этого момента вошла в историю как дипломатическая победа», — сказал он, ответив, что в рамках нее было поставлено более 33 млн тонн продукции и благодаря сделки был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по черноморской инициативе.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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