Британия сообщила о новых санкциях против российских министров

В Великобритании приняли решение ввести санкции в отношении министров культуры и просвещения РФ Ольги Любимовой и Сергея Кравцова. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Сегодняшнее заявление предваряет выступление министра иностранных дел в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), в котором он подчеркнет далеко идущие последствия спецоперации России...» — говорится в публикации властей.

Утверждается, что очередные санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает российские власти. Под указанные ограничения Лондона попали не только Кравцов и Любимова, но и другие российские публичные деятели. Среди них журналист Антон Красовский.

В феврале текущего года под новые санкции Соединенных Штатов подпали девять российских министров. Среди них также была Любимова.

Также свыше 10 тыс. британцев призвали провести референдум об отмене санкций против России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.