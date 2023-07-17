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Россию призвали «срочно» продлить зерновую сделку

МИД Австрии призвал Россию «срочно» продлить зерновую сделку

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Seth Perlman/AP

Австрийский МИД в Twitter призвал Россию «срочно» продлить Черноморскую зерновую инициативу.

«Мы срочно призываем Россию согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы. Она имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности и приносит миллионы тонн зерна и семян нуждающимся», — сказано в сообщении.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. По словам дипломата, в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями позиции России по данному вопросу.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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