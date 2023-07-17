Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на разработки в IT

Минцифры России сообщило, что до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработки в сфере IT и проведет аудит решений о выдаче грантов. Об этом говорится на сайте министерства.

«Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере ИТ, проведет независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов)», — проинформировали в министерстве.

В ведомстве также указали, что оно проведет аудит решений о выдаче грантов за период 2022-2023 годов и отменит проекты, «по которым есть сомнения в 100%-й чистоте».

До этого глава IT-интегратора AWG Александр Хачиян заявил в интервью «Газете.Ru» , что около 85% айтишников, уехавших из России в 2022 году, вернулись в страну. По его словам, такая оценка возможна на основе данных от самого IT-интегратора и компаний-заказчиков.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.