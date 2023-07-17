В парламенте Крыма уверены, что последствия ЧП на мосту будут оперативно ликвидированы

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что последствия атаки на Керченский мост будут оперативно ликвидированы.

«Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы», — написал Константинов.

По его словам, сегодня ночью «террористический режим Киева» атаковал Крымский мост. Он считает, что Украину нужно лишить физической возможности нанесения таких ударов и не заключать с руководством этой страны никаких сделок, так как они будут использованы, «чтобы по нам ударить».

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о гибели двоих человек. На место ЧП выехали следователи.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено, работа паромной переправы приостановлена.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.