В парламенте Крыма обвинили руководство Украины в атаке на мост

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что Крымский мост атаковал «террористический режим Киева».

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост», — написал он.

По его словам, в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть Крымского моста является исключительно гражданским объектом, но это никого не остановило.

Глава парламента отметил, что железнодорожное полотно от «нанесенного удара» не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, и имеет опыт паромного сообщения.

Он также выразил уверенность, что последствия атаки на мост будут оперативно ликвидированы.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено, работа паромной переправы приостановлена. Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.