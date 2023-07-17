Суд обратил в доход государства три здания и участок земли, похищенные у «МиГа»

По информации издания «Коммерсантъ», Савеловский суд Москвы принял решение о передаче в доход государства имущественного комплекса в Москве, который ранее принадлежал самолетостроительной корпорации АО «РСК МиГ» и был похищен у нее.

Этот имущественный комплекс включает в себя три здания, расположенных на ул. Поликарпова, 27, а также земельный участок площадью 22 тыс. кв. м. Генеральная прокуратура выступила с просьбой национализировать это имущество. Согласно данным ведомства, компании ООО «Либерта-Инвестмент» и ООО «Поликарпова-Инвест», а также двое граждан, Алексей Озеров и Егор Носков, контролировали это имущество.

Алексей Озеров ранее занимал должность генерального директора ОАО «МиГ-Рост» (дочерней компании «МиГа»), а Егор Носков был бывшим вице-президентом ПАО «Туполев». В 2019 году Озеров был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы, а Носкову было назначено восемь лет колонии за мошенничество, связанное с объектами недвижимости на сумму 800 млн руб.

По данным газеты, оба осужденных, Озеров и Носков, находятся в исполнении наказания, но Генеральная прокуратура утверждает, что они до сих пор пользовались недвижимостью и незаконно обогащались. Прокуратура оценила доход от сдачи помещений в аренду в 2,3 млрд руб. и потребовала взыскать эту сумму в доход государства. Суд удовлетворил эту просьбу.

В решении суда указывается, что в 2004 году Озеров и Носков создали несколько компаний, наняв номинальных директоров, и совершили ряд сделок с недвижимостью, которые были невыгодными. В результате три здания перешли в собственность компании «Либерта-Инвестмент», офисные помещения были сданы в аренду, а на первых этажах были открыты кафе, рестораны, автосервисы, магазины и клиника для лечения алкоголизма. Затем компания «Поликарпова-Инвест» получила участок земли для строительства корпусов, и «преступный план был завершен», по мнению суда.

Суд отклонил аргументы ответчиков о пропуске исковой давности прокуратурой, сказав, что временное ограничение, на которое они ссылались, не может быть использовано для легализации незаконно приобретенного имущества. Озеров и Носков не согласны с решением суда и обжаловали его.

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