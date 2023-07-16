В Белом доме рассказали о перспективах отношений с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью для Fox News заявил, что Вашингтон далек от ядерной сделки с Тегераном, но работает над возвращением граждан США на родину из этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон сфокусирован на том, чтобы вернуть домой незаконно удерживаемых американцев. Это то, чем Белый дом занимается в текущий момент.

«Если они начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряженности — это будет хорошо для региона», — подчеркнул Кирби.

Таким образом он ответил на вопрос о наличии неформальных коммуникаций США и Тегерана по «новой ядерной сделке».

До этого в офисе прокурора штата Нью-Йорк заявили, что экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок не признал вину в суде США.

Накануне в пресс-службе Министерства юстиций Соединенных Штатов заявили, что Конощенок был экстрадирован в США из Эстонии.

Согласно информации ведомства, его обвиняют в сговоре и другим статьям, относящимся к закупкам и отмыванию денег. Россиянину вменяют сотрудничество с российской разведкой, ему грозит до 30 лет тюрьмы. В США параллельно с этим мужчиной были арестованы Алексей Брайман и Вадим Ермоленко. Все трое подозреваются в закупках для конечных потребителей в РФ западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.