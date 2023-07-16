Финляндии предрекли проблемы из-за вступления в НАТО

Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО, заявил в статье для Ilta-Sanomat политический обозреватель Сеппо Варьюс.

«Через полвека нас наверняка ждут сюрпризы. О сегодняшнем выборе гарантированно придется пожалеть», — отметил эксперт.

Варьюс заявил, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс не по «идеологическим соображениям», а потому что от России якобы исходила угроза.

Журналист также считает, что отношения Финляндии с Россией в настоящее время разорваны и что США следует смотреть «на Тихий океан, а не на Атлантику».

«Если ЕС станет сильнее, то через 50 лет он может стать безжалостным соперником США. Что тогда произойдет с НАТО?» — задался вопросом финский политолог.

Финляндия стала официальным членом НАТО в апреле. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что финские власти готовы помочь Украине стать членом блока.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.