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В Анкаре прокомментировали расследование Херша о шантаже Турции со стороны МВФ

Вице-президент Турции Йылмаз призвал игнорировать спекуляции о роли МВФ в решении по НАТО

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Burhan Ozbilici/AP

Вице-президент Джевдет Йылмаз назвал спекуляциями заявления журналиста Сеймура Херша о том, что решение Турции о продвижении процесса ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО связано с предложением многомиллиардного транша по линии МВФ со стороны США. Заявление было сделано Йылмазом в эфире телеканала Ahaber.

«Это спекуляция, которая ни на чем не основана. Не следует обращать на это внимание», — заявил чиновник и подчеркнул, что его страна не намерена брать новые кредиты у МВФ, а старые уже выплатила.

Ранее журналист Херш написал, что Байден пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану $11-13 млрд из средств МВФ за ратификацию членства Швеции в НАТО.

По его словам, Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис.

Турция согласилась снять запрет на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция в свою очередь дала слово Турции не поддерживать организации, которые Анкара признала террористическими, то есть так называемую ФЕТО (Террористическую организацию последователей Фетхуллаха Гюлена) и РДК (Революционную партию Курдистана).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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