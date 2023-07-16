Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом заявил о неизменности позиции в вопросе столкновений с российскими военными на Украине

Советник Салливан: США будут поддерживать Украину без боев американских солдат с российскими

close
100%
Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью каналу NBC News, что американские военные не будут воевать с российскими Вооруженными силами РФ на Украине.

Он подчеркнул, что эта позиция остается базовой для США в вопросе украинского конфликта.

«Мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами», — сказал он.

По его словам, США не хотят, чтобы конфликт на Украине «завершился третьей мировой войной».

Как заявляли ранее в Пентагоне, американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине, а присутствуют там лишь для защиты американских дипведомств.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украину прибыли 900 наемников из США и Канады.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях