Белый дом заявил о неизменности позиции в вопросе столкновений с российскими военными на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью каналу NBC News, что американские военные не будут воевать с российскими Вооруженными силами РФ на Украине.

Он подчеркнул, что эта позиция остается базовой для США в вопросе украинского конфликта.

«Мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами», — сказал он.

По его словам, США не хотят, чтобы конфликт на Украине «завершился третьей мировой войной».

Как заявляли ранее в Пентагоне, американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине, а присутствуют там лишь для защиты американских дипведомств.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украину прибыли 900 наемников из США и Канады.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».