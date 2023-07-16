Белый дом заявил о готовности к любому решению России по зерновой сделке

США готовы к любому решению России по черноморской зерновой инициативе, но плотно взаимодействуют по этому вопросу с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

Вашингтон готов к тому, что РФ может не продлить действие сделки и выйти из нее, отметил он в интервью каналу CBS.

Салливан также утверждает, что выход России из соглашения обернется для Москвы «огромными дипломатическими издержками».

Накануне президент РФ Владимир Путин в беседе с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил о невыполнении сторонами сделки обязательств об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Он напомнил, что главная цель сделки заключается в поставках зерна нуждающимся странам, и это остается нереализованным.

Как считает турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер, продление зерновой сделки станет сюрпризом для Запада, учитывая оправданные претензии со стороны России к ее выполнению.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.