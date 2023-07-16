Опрос показал отношение к Зеленскому и поддержке Украины в ряде стран ЕС

Жители некоторых европейских стран испытывают серьезные сомнения в способностях украинского президента Владимира Зеленского и финансирования поставок военной техники на Украину. Об этом пишет международное деловое издание Financial Times со ссылкой на исследования американского исследовательского центра Pew Research Center и европейской службы Eurobarometer.

Так, в Венгрии только 11% респондентов Pew Research Center, отвечая на вопрос, уверены ли они в том, что Зеленский поступит правильно в международных делах, ответили утвердительно. В Греции — 28%, в Италии — 38%.

Согласно исследованию Eurobarometer, проводившемся в июне, на фоне сохраняющейся общеевропейской поддержки Украины, меньше всего помощь для этой страны поддерживают в Австрии, Болгарии, Кипре, Чехии, Греции, Венгрии и Словакии. Более 50% опрошенных в каждой из этих стран, кроме Чехии, высказались против финансирования и передачи вооружения Украине. Опрошенные жители этих стран также негативно высказались по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

В странах ЕС только 28% опрошенных полностью поддерживают необходимость оплачивать поставки военной техники и боеприпасов для Украины, а 88% полностью или скорее поддерживают оказание ей гуманитарной помощи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о желании ЕС увеличить финансирование фонда для помощи Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.