Бербок рассказал о своих усилиях в борьбе за мир на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры по деэскалации на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок принимала участие в читательском форуме в городе Хемниц, вместе с Владимиром Кличко. На вопрос из зала, когда «наступит время для мирных переговоров по Украине», Бербок ответила, что ведет их постоянно.

При этом она считает, что поставки оружия на Украину никак не мешают проводить переговоры о мире — с точки зрения Бербок, эти процессы якобы не взаимосвязаны и идут параллельно.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о возможности переговоров по Украине без ее решения.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам во время визита в КНР, что сейчас отсутствуют предпосылки заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.