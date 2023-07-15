Лавров примет участие в открытии нового представительства России в Таиланде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в открытии нового генерального консульства России в таиландском Пхукете, сообщает РИА Новости.

Генеральное консульство в Пхукете станет первым таким учреждением в Таиланде — при этом, кроме самого Пхукета, генконсульство будет охватывать также соседние провинции. До последнего времени, в Таиланде работали только почетные консульства, которые возглавлялись местными гражданами — в Паттайе, на Пхукете, в городе Чиангмай и на острове Самуи.

Пхукет является популярным среди россиян курортом и местом проживания — при этом, остров расположен достаточно далеко от столицы Таиланда, Бангкока, где находится посольство. Изначально предполагалось открыть генконсульство в Пхукете в 2020 году, но этим планам помешала пандемия коронавируса.

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