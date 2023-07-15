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Постпред РФ: ООН не дала России доказательства по обвинениям в сексуальном насилии

Небензя: ООН проигнорировала обращение РФ по докладу с обвинениями в сексуальном насилии

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что организация проигнорировала просьбу российской стороны предоставить информацию, чтобы проверить обвинения в сексуальном насилии в адрес военных ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обвинения в отношении российских военных «безосновательные и абсурдные».

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что мы полностью отвергаем изложенные в докладе инсинуации... Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд», — сказал дипломат, подчеркнув, что Россия обращалась к генсеку ООН Антониу Гутерришу и его спецдокладчику, попросив предоставить данные для проверки обвинений.

Небензя добавил, что «обращения были проигнорированы».

6 июня Совбез ООН на заседании обсудил насилие и торговлю людьми во время конфликта на Украине. Украина и ЕС заявили, что такие преступления совершают российские военные. Российская сторона эти обвинения отрицает. Когда же глава Евросовета обвинил Москву в продовольственном кризисе, российский постпред при ООН вышел из зала.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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