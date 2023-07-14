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Стало известно, приедет ли Зеленский на саммит ЕС со странами Латинской Америки

РИА Новости: Зеленский не примет участия в саммите ЕС по Латинской Америке

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите Европейского союза со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, который назначен на 17-18 июля в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.

«Зеленский не приедет на саммит», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, это будет первый за восемь лет такой саммит, на котором приоритет отдадут отношениям указанных регионов. Он считает, что Украину будут обсуждать на полях встречи в верхах, возможно, во время обеда лидеров государств.

При этом источник отметил, что пока неизвестно, будет ли включена украинская проблематика в итоговое заявление саммита. Он подчеркнул, что на этом настаивает Евросоюз, однако обсуждения по указанному вопросу продолжаются с партнерами по Латинской Америке.

До этого сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил Владимира Зеленского на июльский саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, чем вызвал дипломатический конфликт среди стран – участниц мероприятия.

Ранее Зеленского не стали приглашать на саммит G20 в Индии.

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