Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков ответил Эрдогану на заявление о продлении зерновой сделки

Песков заявил, что Россия не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», — сказал представитель Кремля.

Ранее AFP News Agency распространило информацию, что президент Турции Реджеп Тийип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки. По словам турецкого лидера, Путин с ним согласился. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо в Кремль. Эрдоган выразил надежду, что с этим посланием общими усилиями стран действие соглашения продлят.

Кроме того, Эрдоган анонсировал подготовку визита российского президента в Турцию.

Ранее Россия нарастила долю в мировой торговле зерном вопреки санкционному давлению.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях