Песков ответил Эрдогану на заявление о продлении зерновой сделки

Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», — сказал представитель Кремля.

Ранее AFP News Agency распространило информацию, что президент Турции Реджеп Тийип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки. По словам турецкого лидера, Путин с ним согласился. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо в Кремль. Эрдоган выразил надежду, что с этим посланием общими усилиями стран действие соглашения продлят.

Кроме того, Эрдоган анонсировал подготовку визита российского президента в Турцию.

Ранее Россия нарастила долю в мировой торговле зерном вопреки санкционному давлению.