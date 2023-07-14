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В Израиле резко осудили шведские власти

Нетаньяху осудил власти Швеции за разрешение сжечь Тору

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Telegram-канале осудил власти Швеции за разрешение сжечь Тору, сообщает ТАСС.

«Я решительно осуждаю решение властей Швеции разрешить сжечь Танах перед посольством Израиля. Государство Израиль категорически негативно относится к этому позорному решению, уничтожить святое для еврейского народа», — заявил Нетаньяху.

Он потребовал уважительного отношения к священным книгам всех религий.

Шведские власти, в частности полиция королевства, разрешили сожжение священных книг — Торы и Библии, после аналогичных акций с сожжением Корана.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обратился к властям Швеции, чтобы не допустить сожжения свитка Торы и резко осудил намерение шведских ультраправых активистов провести эту акцию в субботу, 15 июля.

Глава еврейского внешнеполитического ведомства заявил, что поручил послу в Швеции и своему ведомству принять меры для недопущения акта сожжения Торы.

Ранее в Швеции сожгли устав НАТО.

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