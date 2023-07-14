В Кремле прокомментировали закон о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об опасениях юристов и врачей, которые писали критические отзывы на законопроект о смене пола, принятый Госдумой РФ 14 июля в третьем окончательном чтении.

«Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. Здесь в данном случае опасения чрезмерны. Соответствующие оговорки приняты», — сказал представитель Кремля.

14 июля Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете смены пола. 13 июля законопроект был принят во втором чтении. Документ будет отправлен на рассмотрение Совету Федерации, а затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Закон запрещает проведение в РФ медицинских вмешательств, направленных на смену пола.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай 14 июля заявил, что Минздрав РФ отменит собственные подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола в стране.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что у сменивших пол граждан РФ не заберут детей, усыновленных в браке до вступления в силу закона о запрете смены пола.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.