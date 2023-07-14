В Болгарии ожидают увеличения присутствия войск НАТО в стране

Болгария сможет принять дополнительные силы НАТО на своей территории в соответствии с новыми региональными планами Североатлантического альянса. Об этом заявил начальник штаба обороны страны Эмил Ефтимов в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ).

По словам Ефтимова, сейчас основной сухопутный компонент в Болгарии составляют две болгарские бригады и многонациональная боевая группа. Как отметил начальник штаба обороны, этот многонациональный дивизионный штаб сможет взять на себя командование силами и средствами. Он также подтвердил, что военнослужащих хватит для того, чтобы «дать быстрый и адекватный ответ».

«Мы будем готовы принять еще больше сил союзных сил и средств НАТО. Для этого необходимо создать необходимую инфраструктуру», — пояснил Ефтимов. При этом он не стал уточнять, из каких стран НАТО в страну могут прибыть дополнительные войска и вооружения в Болгарию.

«Мы не можем говорить об окончательном количестве. Оно всегда находится в динамике, в зависимости от имеющихся сил и средств, в зависимости от сценария боевых действий. Также в стране будет создан дивизионный штаб. Меры реализуются в соответствии с новыми региональными планами, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе, которые активизировались впервые со времен Холодной войны и предусматривают точно определенные силы и средства защиты географических регионов», — отметил Евтимов.

На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что лидеры стран Североатлантического альянса утвердили план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.

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