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В Германии задумались о роспуске Евросоюза

Euractiv: немецкие ультраправые добиваются «контролируемого роспуска» ЕС

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Global Look Press

Крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается построить свою предвыборную кампанию на будущих европейских выборах на идее о контролируемом роспуске Евросоюза, пишет Euractiv. Как заявил порталу лидер политической силы Тино Хрупалла, объединение должно быть только экономической зоной.

«Мы требуем перезагрузки для Европы, чтобы мы могли использовать потенциал национальных государств и восстановить мост на восток. ЕС — это только экономическая зона, и она должна оставаться таковой», — пояснил глава АдГ.

Он также добавил, что в настоящее время ЕС присваивает национальные компетенции, не будучи в состоянии заменить национальное государство. Хрупалла подчеркнул, что санкции против России являются ярким примером нелегитимности блока, поскольку они не в интересах граждан и привели к росту инфляции и рецессии.

«[ЕС надо заменить на] новое европейское экономическое сообщество, основанное на интересах, лигой европейских наций <…> Перспективы [для реализации предложения] хорошие, поскольку глобальная тенденция складывается в нашу пользу», — заключил Хрупалла.

Ранее Грецию, Италию и Польшу назвали наиболее вероятными кандидатами на выход из ЕС.

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