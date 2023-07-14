Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зять Трампа заявил, что его тесть верит в украденные в 2020 году выборы

NYT: Зять Трампа Кушнер заявил жюри, что экс-президент США верит в «украденные» выборы

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью большому жюри заявил, что его тесть действительно верит в то, что выборы в 2020 году были «украдены». Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По данным четырех источников издания, Кушнер в июне дал показания большому жюри по делу о предполагаемой попытке срыва транзита власти по итогам выборов президента в 2020 году. В ходе допроса федеральные прокуроры интересовались, признавал ли сам Трамп в частном порядке после выборов 2020 года свое поражение.

Издание отмечает, что, судя по заданным вопросам, обвинители пытались установить, действовал ли экс-президент США с преступным умыслом, что может существенно подкрепить любое дело, которое решат возбудить против него.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание и устроила беспорядки из-за несогласия с результатами выборов президента США 2020 года. Штурм сорвал сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена. Пять человек погибли, десятки пострадали.

В декабре 2022 года специальный комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал 845-страничный доклад по итогам расследования штурма Капитолия.

Ранее Трамп предположил, кому мог принадлежать обнаруженный в Белом доме кокаин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях