Зять Трампа заявил, что его тесть верит в украденные в 2020 году выборы

Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью большому жюри заявил, что его тесть действительно верит в то, что выборы в 2020 году были «украдены». Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По данным четырех источников издания, Кушнер в июне дал показания большому жюри по делу о предполагаемой попытке срыва транзита власти по итогам выборов президента в 2020 году. В ходе допроса федеральные прокуроры интересовались, признавал ли сам Трамп в частном порядке после выборов 2020 года свое поражение.

Издание отмечает, что, судя по заданным вопросам, обвинители пытались установить, действовал ли экс-президент США с преступным умыслом, что может существенно подкрепить любое дело, которое решат возбудить против него.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание и устроила беспорядки из-за несогласия с результатами выборов президента США 2020 года. Штурм сорвал сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена. Пять человек погибли, десятки пострадали.

В декабре 2022 года специальный комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал 845-страничный доклад по итогам расследования штурма Капитолия.

Ранее Трамп предположил, кому мог принадлежать обнаруженный в Белом доме кокаин.