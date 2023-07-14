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Шеф Пентагона сообщил об обещаниях членов НАТО Зеленскому

Шеф Пентагона Остин: каждый член НАТО заверил Зеленского, что Украина вступит в альянс

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Yves Herman/Reuters

Каждый член НАТО заверил украинского президента Владимира Зеленского во время прошедшего саммита в Вильнюсе, что Украину примут в альянс. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Было восхитительно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его (Зеленского. — «Газета.Ru») одна за другой, что он станет членом НАТО», — сказал он, говоря о словах украинского лидера об абсурдности отсутствия сроков вступления в альянс.

Остин отметил, что Зеленский также получил заверения от всех членов Североатлантического альянса, что они будут поддерживать его так долго, как это потребуется.

13 июля президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявлял, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий с Россией будет означать начало третьей мировой войны.

До этого Остин также говорил, что Украина сможет стать частью Североатлантического альянса после того, как будет завершен конфликт на территории государства. Он добавил, что Киеву предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать требованиям альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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