Путин: ЧВК «Вагнер» не существует

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует, вопрос легализации частных военных компаний в РФ должен обсуждаться правительством и Госдумой. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».

Президент ответил на вопрос корреспондента газеты, один из которых касался того, сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица. Отвечая на него, Путин заявил, что данной организации «не существует», так как в России нет закона о частных военных компаниях.

«Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — сказал он.

Он также рассказал изданию подробности своей встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле 29 июня.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.