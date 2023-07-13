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Путин рассказал подробности своей встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле

Путин заявил, что предлагал бойцам ЧВК «Вагнер» варианты службы, но Пригожин не согласился

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сообщил подробности своей трехчасовой встречи с командирами ЧВК «Вагнер», которая состоялась 29 июня в Кремле спустя пять дней после мятежа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как рассказал президент корреспонденту газеты, на встрече с бойцами «Вагнера» он дал им оценку того, «что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также показал возможные варианты дальнейшего прохождения ими службы.

На вопрос о том, сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица, Путин заявил, что данной организации «не существует», так как в России нет закона о частных военных компаниях.

«Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — цитирует его издание.

Он также рассказал, что предложил командирам ЧВК «Вагнер», которых на встрече было 35 человек, несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их командира с позывным «Седой», «который был их реальным командиром все это время».

Как отметил президент, многие кивали на его слова, но глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сидевший впереди, не видел этого и сказал, что «ребята не согласны» с таким предложением.

До этого о встрече Путина с «вагнеровцами» сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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