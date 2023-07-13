К декларации по гарантиям безопасности Украины присоединились еще шесть стран

Украинский президент Владимир Зеленский заявил на видео в Telegram-канале, что еще шесть стран, в том числе Испания и Швеция, присоединились к декларации G7 о предоставлении Украине гарантий безопасности.

«Прошли лишь сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Уверен, круг гарантов будет увеличиваться», — сказал президент.

До этого Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что его страна начала готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Киева. Как сказал президент Украины, он провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Руководство страны готовит содержание для работы совета Украина – НАТО, заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО, а также почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.