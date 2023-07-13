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Зеленский провел переговоры с президентом ЮАР

Зеленский сообщил о проведении переговоров с президентом ЮАР Рамафосой

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Kacper Pempel/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и пригласил его присоединиться к инициативе «Зерно с Украины».

По словам Зеленского, он поблагодарил Рамафосу за визит в Бучу и Киев, обсудил подготовку к «глобальному саммиту мира» и шаги по консолидации поддержки Украины странами Африки.

«Отметили важность продолжения зернового коридора. Пригласил Южно-Африканскую Республику присоединиться к инициативе #GrainFromUkraine», — написал украинский лидер.

До этого стало известно, что президент ЮАР возглавит делегацию своего государства на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Экономический форум Россия — Африка намечено провести 27–28 июля.

Также сообщалось, что парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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