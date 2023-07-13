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В Германии заявили, что не планируют возвращать призыв в армию

Генинспектор бундесвера Бройер заявил об отсутствии нужды в возвращении призыва в армию

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что, несмотря на просьбы к обществу выступить с оборонным ведомством «в защиту свободы и безопасности», он не добивается возвращения в стране призыва в армию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что вы сейчас хотите спросить. Ответ: нет. Когда я прошу общество, политику и экономику выступить вместе с бундесвером в защиту свободы и безопасности нашей страны, я не добиваюсь возвращения всеобщего воинского призыва», — сказал он.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что система комплектования армии Украины в настоящий момент требует отказа от призыва на срочную службу с переводом всех военнослужащих на контрактную основу. Также глава военного ведомства Украины подчеркнул, что следует создавать профессиональную армию.

При этом в России уклонисты от призыва в Вооруженные силы скоро не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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