Абхазия и Никарагуа начали работу по созданию совместного медиахолдинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Как заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзина, его целью является совместная информационная работа «для формирования справедливого миропорядка и противодействия США».

По его словам, стороны уверены, что смогут донести до мирового сообщества «наши идеалы, наши ценности, которые заключаются в уважении прав народов, их самобытности и культуры».

В январе глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на встрече с послом Абхазии в Никарагуа Инаром Ладария заявил, что страны выступают за справедливый миропорядок.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке соглашения об установлении побратимских связей между Ялтой и никарагуанским городом Гранада. Он подчеркнул, что Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами. Министр также напомнил, что пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе.

Ранее индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса, протанцевав 127 часов подряд.