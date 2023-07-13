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Абхазия и Никарагуа создадут совместный медиахолдинг

Абхазия и Никарагуа создадут медиахолдинг для «формирования справедливого миропорядка»

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Shutterstock

Абхазия и Никарагуа начали работу по созданию совместного медиахолдинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Как заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзина, его целью является совместная информационная работа «для формирования справедливого миропорядка и противодействия США».

По его словам, стороны уверены, что смогут донести до мирового сообщества «наши идеалы, наши ценности, которые заключаются в уважении прав народов, их самобытности и культуры».

В январе глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на встрече с послом Абхазии в Никарагуа Инаром Ладария заявил, что страны выступают за справедливый миропорядок.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке соглашения об установлении побратимских связей между Ялтой и никарагуанским городом Гранада. Он подчеркнул, что Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами. Министр также напомнил, что пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе.

Ранее индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса, протанцевав 127 часов подряд.

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