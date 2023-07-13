Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал условие, при котором Россия может обсудить гарантии безопасности Украины

Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины

close
100%
Гавриил Григоров/Reuters

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что не возражает касательно обсуждения гарантий безопасности Украины.

«Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но не в ущерб своей безопасности», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что обсуждение может состояться при условии соблюдения гарантий безопасности Российской Федерации.

Он отметил, что все государства имеют право на обеспечение своей безопасности, но это не должно привести к ухудшению безопасности других стран.

До этого Путин назвал одну из причин начала спецоперации. По его словам, возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин военной операции России.

В июне Министерство обороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной бронетехникой Вооруженных сил Украины, включая танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley.

Ранее Путин заявил, что зарубежные танки горят сильнее, нежели советские Т-72.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях