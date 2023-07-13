Путин назвал условие, при котором Россия может обсудить гарантии безопасности Украины

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что не возражает касательно обсуждения гарантий безопасности Украины.

«Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но не в ущерб своей безопасности», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что обсуждение может состояться при условии соблюдения гарантий безопасности Российской Федерации.

Он отметил, что все государства имеют право на обеспечение своей безопасности, но это не должно привести к ухудшению безопасности других стран.

До этого Путин назвал одну из причин начала спецоперации. По его словам, возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин военной операции России.

В июне Министерство обороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной бронетехникой Вооруженных сил Украины, включая танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley.

Ранее Путин заявил, что зарубежные танки горят сильнее, нежели советские Т-72.